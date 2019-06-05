Новый туристический маршрут по Мстиславлю и его окрестностям был разработан в рамках проекта ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке России. Развивать туристическое направление в граничащем с Россией городе будут благодаря вовлечению местных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» Программы развития ООН в Беларуси, необходимость смены формата существующего маршрута, по которому сейчас возят туристов, была очевидна. В Мстиславль регулярно приезжают экскурсионные группы, однако кроме осмотра исторических памятников и красоты местного ландшафта приезжающим гостям предложить ничего не могли. Отсутствие хорошо налаженной инфраструктуры не позволяло городу в полной мере использовать свой туристический потенциал.

Разработкой нового маршрута занялся местный центр поддержки предпринимательства, который в прошлом году был создан благодаря проекту «Малые города», реализуемого ПРООН и Минэкономики Беларуси на средства России. Основной задачей маршрута было создание возможностей для местных жителей строить собственный бизнес на оказании услуг туристам.

«При создании центра поддержки мы изучили рынок, учли специфику региона и увидели, что наиболее перспективным направлением для малого бизнеса в Мстиславле может стать именно туризм. Новый маршрут предполагает не просто посещение Замковой горы, музея или Свято-Успенского Монастыря, а создание целой интерактивной программы путешествия, во время которого будут проводиться мастер-классы, дегустации и даже иммерсивные представления. Все это будет реализовано благодаря вовлечению агроусадьб, фермеров, ремесленников. Для местного населения это станет стимулом развивать собственное дело. Помогать на первых этапах начинающим предпринимателям будет созданный нами центр поддержки», - сказала руководитель проекта «Малые города» Марина Калиновская.

На презентацию маршрута приехали представители более 10 турагентств из Москвы и Смоленска. Мстиславское направление вызвало большой интерес у российских туроператоров, с которыми переговоры начали вести еще несколько месяцев назад, во время поездки белорусских предпринимателей на специализированные выставки в Россию. Во время демотура по Мстиславлю участникам продемонстрировали различные варианты погружения иностранцев в атмосферу белорусской глубинки: от рыцарских боев и этнических мастер-классов до дегустации местных экопродуктов и деликатесов. Для всех заинтересованных в партнерстве агентств создатели маршрута планируют разработать отдельные туристические продукты – в зависимости от продолжительности тура, сезонности и составу экскурсионной группы. В будущем маршрут предложат и белорусским агентствам, однако, как показывает практика, основной поток туристов в город идет все же из российских городов.

Презентация завершилась уже в Могилеве, где прошла биржа деловых контактов среди полусотни представителей бизнеса в туристической сфере Могилевщины. По мнению организаторов проекта, наибольшего эффекта в развитии туристического потенциала всего региона можно добиться, в первую очередь, благодаря объединению представителей малого бизнеса этой отрасли в единую систему. Как показывает практика в других областях Беларуси, такая кооперация музеев, агроусадеб, ремесленников и туристических агентств способствует увеличению потока туристов.