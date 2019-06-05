В прокуратуру Гомельской области обратилось общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Интересовавший заявителя вопрос – соблюдение земельного и природоохранного законодательства при предоставлении ГЛХУ «Милошевичский лесхоз» участков для размещения карьеров для добычи общераспространенных полезных ископаемых, в частности песка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, на строительство лесохозяйственной автомобильной дороги в ГЛХУ «Полесский лесхоз», проходящей через территории Лельчицкого района Гомельской области и Столинского района Брестской области, разработана проектная документация. Дорога прошла государственную экспертизу. И для удовлетворения потребностей в строительном материале при ее возведении была предусмотрена добыча песка из сосредоточенных притрассовых резервов.

Прокуратура Гомельской области провела проверку. Оказалось, что Лельчицкий райисполком, когда принимал решения о разрешении ГЛХУ «Милошевичский лесхоз» разрабатывать песчаные карьеры, не учел, что с момента выдачи заключения государственной экспертизы в законодательство были внесены изменения.

В частности, дано разрешение на разработку: двух карьеров площадью 1,7 га и 2,5 га, хотя согласно нормативам площадь одного карьера не может превышать 1 га; третьего карьера, хотя одновременно можно эксплуатировать не более двух.

В решениях райисполкома также не были определены сроки пользования недрами и не отражены условия государственной экологической экспертизы о разработке карьеров глубиной до 2 метров.

Акты приемки-передачи рекультивированных земель составлены формально, не содержали оценки их фактического состояния после добычи песка. В них не указан землепользователь после передачи этих участков. Отсутствовали сведения о сохраненном плодородном слое почвы, который согласно проектной документации необходимо было использовать при работах на основной дороге и рекультивации карьеров.

По итогам проверки прокуратура Гомельской области внесла в Лельчицкий райисполком представление, в котором потребовала надлежащим образом контролировать соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования земель, в том числе вовлеченных в оборот после рекультивации внутрихозяйственных карьеров. Одновременно прокуроры поставили вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц землеустроительной службы.

Предметная информация направлена в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды для обеспечения соблюдения законодательства подчиненными ему сотрудниками территориальных подразделений Минприроды.