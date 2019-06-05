Восстановление экономики Беларуси замедляется из-за низкого роста производительности и ухудшения внешних условий. Об этом говорится в последнем Экономическом обзоре Всемирного банка для Беларуси.

Восстановление экономики замедляется в течение последних 14 месяцев под воздействием ухудшения внешних факторов. Несмотря на то, что рост реального ВВП достиг 3% в 2018 году, темпы роста замедлились до 1,1% в первом квартале 2019 года, а затем до 1,4% в январе-апреле 2019 года. За январь-март 2019 года экспорт товаров (в номинальном долларовом выражении) сократился на 3,2% по сравнению с почти 16-процентным ростом в годовом исчислении в 2018 году на фоне роста цен на сырьевые товары.

«В 2019 году и в среднесрочной перспективе по-прежнему прогнозируется слабый рост, ниже 2% в год, что обусловлено сочетанием структурной негибкости и ухудшением условий торговли на фоне растущей двусторонней экономической напряженности с Россией, где экономической рост будет намного ниже, чем ожидалось Даже такой скромный прогноз зависит от частичной – по крайней мере, на уровне 50% – компенсации потерь от проводимого в России так называемого «налогового маневра», что подразумевает утрату экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время зачисляются в белорусский бюджет, а также более высокие цены на сырье для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Без такой компенсации рост может замедлиться еще больше из-за возможной корректировки объема производства в нефтехимическом секторе, а потерю доходов необходимо будет компенсировать дополнительной корректировкой в фискальном секторе, по причине выполнения обязательств по погашению долга, что скажется на темпах экономического роста», - говорится в сообщении.

Эксперты банка отмечают ограниченность гибкости экономической политики, поскольку эффективность денежно-кредитной политики снижена из-за высокой долларизации и, соответственно, ослабления денежного трансмиссионного механизма, в то время как корректировка обменного курса остается рискованной из-за высокой доли государственного долга в иностранной валюте.

Кроме того, фискальная политика, как оставшийся инструмент политики, обладает ограниченной сферой действия из-за высокого уровня условных обязательств и квазифискальных операций, связанных с государственными предприятиями и государственными коммерческими банками, а также высоких налоговых расходов на фоне слабой способности привлекать дополнительные заимствования.

Одной из основных задач является укрепление конкурентоспособности и, следовательно, ускорение диверсификации экспорта. Текущий профиль экспорта делает белорусскую экономику чрезвычайно уязвимой к внешним шокам, возникающим в результате двусторонних торговых споров и колебаний цен на сырье. Хотя текущие торговые споры вполне могут быть разрешены, зависимость России от импорта постепенно уменьшается в результате проводимой политики импортозамещения, особенно в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, ориентированной на самообеспечение в среднесрочной перспективе. В обрабатывающей промышленности ситуация также может быть сложной из-за усиления конкуренции на российском рынке со стороны мировых производителей. При этом Беларусь находится на сравнительно низком месте (103 место из 160) в рейтинге эффективности торговой логистики Всемирного банка, занимая низкие места по показателям эффективности работы таможенных органов, простоты организации международных поставок товаров и возможности отслеживания грузов.

Эти ограничения, по мнению экспертов, необходимо устранить, в том числе на основе улучшения нормативно-правовой базы, подкрепленной дальнейшим упрощением ведения бизнеса и оперативной реструктуризацией отечественных предприятий, поскольку для успеха экспорта и диверсификации требуется выход на новые рынки с новыми продуктами.

Дальнейшее проведение реструктуризации государственных предприятий необходимо для расширения пространства для развития частного сектора, поскольку рост малых и средних предприятий может упереться в «стеклянный потолок» ввиду того, что ресурсы направляются на другие, менее продуктивные цели. Для смягчения воздействия реструктуризации предприятий на уязвимые группы населения необходимо переориентировать систему социальной защиты на предоставление помощи безработным и улучшить программы, построенные на основе критериев нуждаемости, такие как ежемесячные выплаты в рамках государственной адресной социальной помощи (ГАСП) и программы безналичных жилищных субсидий (БЖС).

«Беларусь достигла значительных успехов в сокращении бедности в период «высокого роста» в 2003-13 годах. Но в условиях замедления роста в долгосрочной перспективе меры по поддержанию социальной стабильности и предотвращению роста бедности становятся более актуальными, чем когда-либо прежде. Одним из недостатков существующей системы социальной защиты является то, что многие работающие малообеспеченные домашние хозяйства не могут воспользоваться поддержкой, предоставляемой в рамках существующих программ, основанных на критериях проверки нуждаемости. Эту проблему можно решить за счет расширения охвата и размеров ежемесячных выплат программы государственной адресной помощи (ГАСП)», – сказал старший экономист Всемирного банка Нитин Умапати.

С тех пор, как Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году, Всемирный банк предоставил стране кредитные ресурсы на сумму 1,7 млрд долларов США. Кроме того, на реализацию различных программ, включая программы с участием организаций гражданского общества, было предоставлено грантовое финансирование в объеме 31 млн долларов США. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает восемь проектов на общую сумму 890 млн долларов США.