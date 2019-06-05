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ЭКОНОМИКА РБ
ФИНАНСОВАЯ МИЛИЦИЯ СТОЛИЦЫ ПРЕСЕКЛА СЕРУЮ СХЕМУ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ
12:30 05.06.2019
Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску раскрыли серую схему поставки в Беларусь мобильных телефонов и гаджетов для них.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ноябре 2018 года 27-летний минчанин создал интернет-магазин по реализации мобильных телефонов и гаджетов. Он зарегистрировал торговое унитарное предприятие, которое было поставлено на налоговый учет. Однако коммерсант не отражал выручку от реализации товаров и соответственно ни уплачивал налоги в бюджет.
Оперативники финансовой милиции установили, что столичный бизнесмен приобретал мобильные телефоны и гаджеты в основном в России за наличный расчет (их доставкой в Минск занимались курьеры). Кроме того, товары закупались в Китае и перемещались на территорию Беларуси без уплаты таможенных платежей. Это позволяло владельцу интернет-магазина формировать более низкую цену по сравнению с конкурентами и тем самым привлекать покупателей.
Всего за пять месяцев работы по серым схемам он «сэкономил» на налогах более 180 тыс. рублей.
В отношении владельца интернет-магазина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
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