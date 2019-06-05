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ЭКОНОМИКА РБ


СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЛОГИСТИКИ ОБСУДИЛИ В ГРОДНО
12:25 05.06.2019

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» инициировала проведение совещания по вопросам создания мультимодального центра логистики в Гродно.

Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках состоявшейся 4 июня встречи глава администрации СЭЗ Сергей Ткаченко провел презентацию развития участков СЭЗ «Гродноинвест» в Гродненском и Свислочском районах, где в 2018 году в качестве резидентов СЭЗ «Гродноинвест» были зарегистрированы 7 логистических компаний с капиталом из Польши, Китая, Беларуси и России.

На совещании присутствовало руководство Барановичского отделения Белорусской железной дороги, Гродненской региональной таможни и Гродненской пограничной группы, инженерная и проектная организации ООО «АТК-Интерком» и ООО «Ленстрой».

В настоящий момент разрабатывается концепция развития участка №5 СЭЗ «Гродноинвест» на границе с Польшей, прорабатываются технические условия для реализации масштабной инициативы и реализации крупных инвестиционных проектов в сфере логистики.

Ранее для обсуждения перспективных направлений сотрудничества в логистике администрацию СЭЗ посетило руководство немецкого концерна PCC, учредителя предприятия-резидента СЭЗ ООО «ПЦЦ Консьюмер Продактс Навигатор».
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