Рынок объектов интеллектуальной собственности стремительно развивается в Беларуси. С каждым годом растет количество заключенных лицензионных договоров, а также субъектов хозяйствования, вовлеченных в оборот объектов интеллектуальной собственности. Это отметил перед открытием регионального семинара по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, в 2018 году Беларусь на продаже интеллектуальной собственности заработала около 65 млн долларов США.

«Если несколько лет назад мы могли говорить о цифрах в 10-15 млн долларов США, то сейчас эта цифра уверенно приближается к 70 млн. А объем экспорта компьютерных услуг в прошедшем году составил более 1,5 млрд долларов США», - подчеркнул А. Шумилин.

Он также отметил, что развитие белорусской системы интеллектуальной собственности трудно представить без многолетнего успешного, плодотворного взаимодействия с ВОИС.

«Сегодняшний семинар - это площадка для обмена мнениями и определения направлений развития в будущем. Только за последние три года в нашей стране в рамках государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ разработано и доведено до стадии практического применения более 2000 новшеств, которые требуют защиты», - сказал председатель ГКНТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в 2018 году экспорт высокотехнологичной наукоемкой продукции составил почти 14 млрд долларов США. Продукция поставлялась на рынки 149 государств. Среди образцов нашей высокотехнологичной наукоемкой продукции большегрузный самосвал БЕЛАЗ грузоподъемностью 450 т, атомно-силовой микроскоп, позволяющий проводить измерения микромеханических свойств материалов и микроорганизмов на наноуровне, противоопухолевые средства по собственным уникальным формулам. Именно в Беларуси зародились такие новые и известные компании, как Viber, MSQRD и, конечно, танковый шутер World of Tanks – глобальная игра с более чем 120 миллионами игроков по всему миру.

Система интеллектуальной собственности как важнейший элемент поддержки научной и инновационной деятельности в стране также регулируется на высшем государственном уровне. Последовательные шаги в совершенствовании системы управления интеллектуальной собственностью закрепляются в таких документах, как стратегия в сфере интеллектуальной собственности. С помощью ВОИС планируется разработать новую стратегию Беларуси в сфере интеллектуальной собственности исходя из современных вызовов экономики, развития таких направлений, как IT, робототехника, искусственный интеллект.