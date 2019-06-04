Ремесленный сбор в Бобруйске уплатили 1037 человек по состоянию на 1 мая 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, из них 263 человека начали осуществлять такую деятельность в этом году, 774 – в предыдущих годах. Сумма уплаченного ремесленного сбора составила 25,6 тыс. рублей.

Для занятия ремесленной деятельностью физическому лицу не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. До начала осуществления деятельности он должен подать в налоговый орган заявление и ежегодно уплачивать 1 базовую величину (25,5 рубля).