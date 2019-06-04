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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЛЕСХОЗ БЕЛАРУСИ РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ В 2019 ГОДУ ПОЧТИ 178 ТОНН МЕДА
11:02 05.06.2019

Минлесхоз Беларуси рассчитывает получить в 2019 году 177,6 тонны товарного меда, в 2020 году – 186,7 тонны. Такую информацию озвучила консультант отдела реализации лесопродукции Министерства лесного хозяйства Оксана Петрулевич на республиканском семинаре «Развитие пчеловодства. Обеспечение выполнения Программы развития пчеловодства на 2016-2020 годы».

По ее словам, в 2018 году лесхозы произвели 123,7 тонны меда. Это почти на 20 тонн больше, чем в 2017 году. Вместе с тем данный объем мог бы быть значительно выше.

«Несмотря на рост производства, в полном объеме доведенное задание по производству меда выполнено лишь Могилевским ГПЛХО. Здесь же – и лучший показатель по выходу товарного меда на 1 пчелосемью: 19,6 кг на одну пчелосемью», - констатировала О. Петрулевич.

Руководство отрасли убеждено: пчеловодство – не только имиджевое, но и финансово выгодное направление. Это доказывает опыт частников, которые сегодня работают довольно эффективно.

«Мы специально пригласили на семинар частников, чтобы они рассказали, как у них обстоят дела. И мы видим, что пчеловодство сегодня может стать коммерчески выгодным проектом: на этот продукт есть спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынке», - отметил начальник управления производства и реализации продукции Андрей Мацкевич.

Руководство отрасли также обратило внимание на необходимость выполнения ряда задач. В частности, речь идет об оптимизации количества пчелиных семей, увеличении объемов продукции пчеловодства, укреплении материально-технической базы.

«Перед организациями лесного хозяйства стоит задача путем оптимизации количества пчелосемей не менее 70 на одной пчелопасеке. В 2019 мы рассчитываем получить 177,6 тонны товарного меда, в 2020 году – 186,7 тонны», - обозначила детали О. Петрулевич.

Пристальное внимание, по мнению руководства отрасли, следует обратить и на подготовку кадров: сегодня в лесхозах работают опытные пчеловоды, а вот перенимать их наработки, по сути, уже некому. Пчеловодов сегодня готовят считанные учебные заведения – и это сказывается на ситуации на рынке труда.

«Мы понимаем, что следующий год будет решающим по выполнению Программы, поэтому должны приложить максимальные усилия для обеспечения соответствующих результатов. Каждый должен думать, что и для чего он делает. Только тогда мы получим тот результат, на который рассчитываем», - резюмировал А. Мацкевич.

Во время семинара участники посетили также пчелопасеку ГЛХУ «Лидский лесхоз», побывали в музее лесного хозяйства Гродненской области, парке «Горни» и экологическом классе. По итогам семинара будут разработаны тематические рекомендации, которые позволят улучшить ситуацию с развитием пчеловодства.

ГЛХУ «Лидский лесхоз» было образовано 1 августа 1944 года. Общая площадь лесхоза составляет 105269,1 га (в том числе лесопокрытая – 92223,3 га). В настоящее время в состав лесхоза входят 11 лесничеств.

Датой основания пчеловодства в лесхозе принято считать 1974 год. Сегодня здесь насчитывается 65 пчелосемей. В 2018 году лесхозом было произведено 880 кг товарного меда. Выход на 1 пчелосемью составил 17,6 кг.
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