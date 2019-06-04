ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ ЗАВОД «СЕРВОЛЮКС» ЗАПУСТИЛ ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛУФАБРИКАТОВ И ФАРШЕЙ

10:40 05.06.2019 Первым этапом ввода в промышленную эксплуатацию нового завода «ЮНИМИТ» в рамках реализации greenfield-проекта стал запуск цеха по производству полуфабрикатов и фаршей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в группе компаний «Серволюкс», запуск данного производства – один из этапов стратегического развития компании. Созданы рабочие места, внедряется мировая производственная практика, идет обучение персонала современной производственной культуре. Новые производственные линии позволяют выпускать широкий ассортимент экструзионных и панированных продуктов. На данный момент продуктовый портфель охлаждённых сырых полуфабрикатов включает фарши, котлеты, биточки и митболы с начинкой. Новые продукты разработаны совместно с международными технологами с учетом опыта лидеров в данном сегменте.