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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ЗАВОД «СЕРВОЛЮКС» ЗАПУСТИЛ ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛУФАБРИКАТОВ И ФАРШЕЙ
10:40 05.06.2019
Первым этапом ввода в промышленную эксплуатацию нового завода «ЮНИМИТ» в рамках реализации greenfield-проекта стал запуск цеха по производству полуфабрикатов и фаршей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в группе компаний «Серволюкс», запуск данного производства – один из этапов стратегического развития компании. Созданы рабочие места, внедряется мировая производственная практика, идет обучение персонала современной производственной культуре.
Новые производственные линии позволяют выпускать широкий ассортимент экструзионных и панированных продуктов. На данный момент продуктовый портфель охлаждённых сырых полуфабрикатов включает фарши, котлеты, биточки и митболы с начинкой. Новые продукты разработаны совместно с международными технологами с учетом опыта лидеров в данном сегменте.
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