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ЭКОНОМИКА РБ
МВД БЕЛАРУСИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ВЫДАЛО БОЛЕЕ 70 ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЛОРУСОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ
09:43 05.06.2019
Современное состояние внешней трудовой миграции характеризуется увеличением числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращающихся за получением лицензий для трудоустройства белорусов за границей. Это отметил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Александр Татура.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, если в прошлые годы МВД выдавало в среднем 10-15 таких разрешений в год, то, начиная с 2016 года, количество обращений стало увеличиваться. Так, в прошлом году выдано уже 74 лицензии. Сегодня лицензию на данный вид деятельности имеют 246 субъектов хозяйствования, из которых 107 трудоустраивают в Польше.
Круглый стол, посвященный обсуждению актуальных вопросов реализации и совершенствования законодательства Беларуси в области внешней трудовой и вынужденной миграции, состоялся на базе Международного учебного центра Академии МВД.
В его работе приняли участие сотрудники ДГиМ МВД и его областных подразделений, представители Министерства труда и социальной защиты Беларуси, а также Фонда социальной защиты.
Участники мероприятия обсудили широкий круг практических аспектов, касающихся лицензирования деятельности по трудоустройству за пределами Беларуси, оценки выполнения отечественными нанимателями обязанностей по соблюдению белорусского законодательства о внешней трудовой миграции. Также присутствующие рассмотрели проблемные вопросы, связанные с предоставлением статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси.
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