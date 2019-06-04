ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МВД БЕЛАРУСИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ВЫДАЛО БОЛЕЕ 70 ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЛОРУСОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ
09:43 05.06.2019

Современное состояние внешней трудовой миграции характеризуется увеличением числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращающихся за получением лицензий для трудоустройства белорусов за границей. Это отметил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Александр Татура.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, если в прошлые годы МВД выдавало в среднем 10-15 таких разрешений в год, то, начиная с 2016 года, количество обращений стало увеличиваться. Так, в прошлом году выдано уже 74 лицензии. Сегодня лицензию на данный вид деятельности имеют 246 субъектов хозяйствования, из которых 107 трудоустраивают в Польше.

Круглый стол, посвященный обсуждению актуальных вопросов реализации и совершенствования законодательства Беларуси в области внешней трудовой и вынужденной миграции, состоялся на базе Международного учебного центра Академии МВД.

В его работе приняли участие сотрудники ДГиМ МВД и его областных подразделений, представители Министерства труда и социальной защиты Беларуси, а также Фонда социальной защиты.

Участники мероприятия обсудили широкий круг практических аспектов, касающихся лицензирования деятельности по трудоустройству за пределами Беларуси, оценки выполнения отечественными нанимателями обязанностей по соблюдению белорусского законодательства о внешней трудовой миграции. Также присутствующие рассмотрели проблемные вопросы, связанные с предоставлением статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2019
валюта курс
EUR 2.3617
USD 2.0977
RUB 3.2182
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3617 +0.0143
USD 2.0977 -0.0033
RUB 3.2182 +0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3550 2.3620
USD 2.0940 2.0990
RUB 3.2100 3.2210
подробнее

Конвертация в банках
на 05.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1220 1.1290
EUR/RUB 73.2000 73.7000
USD/RUB 65.0000 65.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте