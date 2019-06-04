Современное состояние внешней трудовой миграции характеризуется увеличением числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращающихся за получением лицензий для трудоустройства белорусов за границей. Это отметил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Александр Татура.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, если в прошлые годы МВД выдавало в среднем 10-15 таких разрешений в год, то, начиная с 2016 года, количество обращений стало увеличиваться. Так, в прошлом году выдано уже 74 лицензии. Сегодня лицензию на данный вид деятельности имеют 246 субъектов хозяйствования, из которых 107 трудоустраивают в Польше.

Круглый стол, посвященный обсуждению актуальных вопросов реализации и совершенствования законодательства Беларуси в области внешней трудовой и вынужденной миграции, состоялся на базе Международного учебного центра Академии МВД.

В его работе приняли участие сотрудники ДГиМ МВД и его областных подразделений, представители Министерства труда и социальной защиты Беларуси, а также Фонда социальной защиты.

Участники мероприятия обсудили широкий круг практических аспектов, касающихся лицензирования деятельности по трудоустройству за пределами Беларуси, оценки выполнения отечественными нанимателями обязанностей по соблюдению белорусского законодательства о внешней трудовой миграции. Также присутствующие рассмотрели проблемные вопросы, связанные с предоставлением статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси.