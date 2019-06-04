Реализация государственных программ (подпрограмм) и оценка эффективности их реализации в 2018 году рассмотрены 4 июня во время заседания Президиума Совета министров, которое прошло по председательством премьер-министра Сергея Румаса.

Как отметил руководитель правительства, шесть реализованных в 2018 году государственных программ признаны высокоэффективными.

"Наша задача оценить качество и эффективность работы руководителей государственных органов и заказчиков, - отметил Сергей Румас. - Согласно сводному отчету, из 20 реализуемых в 2018 году государственных программ шесть признаны высокоэффективными, четыре эффективными и 10 среднеэффективными.

Как проинформировал министр экономики Дмитрий Крутой, в 2018 году лидерами по выполнению показателей стали государственные программы "Белорусский лес" и "Беларусь гостеприимная". В частности, реализация последней позволила привлечь около 5 млн туристов в страну.

По словам министра, 2018 год - середина этапа реализации госпрограмм по новым принципам. Их влияние на экономику каждый год растет, что требует повышения эффективности. На госпрограммы из всех источников финансирования в прошлом году направлено 57% ВВП. Около Br20 млрд - это средства консолидированного бюджета (около 60% всех бюджетных расходов). "Задача пятилетки - довести эту цифру до 90%. Для этого нужно включить в госпрограммы капитальную часть и принять последнюю госпрограмму по управлению финансами, где будут запрограммированы деньги на обслуживание внешнего долга, фискальные риски по предприятиям, у которых есть кредиты под гарантии правительства", - сказал Дмитрий Крутой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, отдельно на заседании было рассмотрено выполнение программы развития аграрного бизнеса, которую комиссия отнесла к среднеэффективным.