ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА ГОДА МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ОТГРУЗИЛ ПОЧТИ 40 ЕДИНИЦ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ
18:13 04.06.2019

ОАО «УКХ «ММЗ» с начала года отгрузило строительным организациям, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям 36 единиц специализированной техники, среди которых 22 дизель-генератора, 6 воздуходувок, 5 компрессорных установок и 3 автобетоносмесителя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, большая часть реализована на экспорт – в Россию.

Успешным можно назвать сотрудничество с покупателем дизель-генераторов – ООО «ЭнергоСпецСтройСервис» (Сызрань, РФ), с которым в 2017 году был заключен договор о продвижении дизель-генераторов ММЗ на российский рынок. Фирма приобрела в текущем году 18 дизель-генераторных установок. Еще две установки отгружены в Казахстан дилеру предприятия ТОО «Белагро», оставшиеся две – белорусским потребителям.

Завод «Бецема» (Красногорск, РФ) и КУП «Дорвектор-маш» (Молодечно) регулярно покупают компрессорные установки и воздуходувки производства ММЗ, на базе которых изготавливают машины для ремонта дорог.

Спрос на автобетоносмесители колеблется и носит сезонный характер, увеличиваясь весной-летом, когда производится большинство строительных и ремонтных дорожных работ. Дизель-генераторы и компрессорные установки активно реализуется в конце года. ДГУ производства Минского моторного завода пользуются спросом на мировом рынке, выдерживая высокую конкуренцию по соотношению цена-качество. Специалисты ММЗ оперативно реагируют на пожелания потребителей, предлагая новые технические и ценовые характеристики.

Так, например, на производстве спецтехники полным ходом идет реализация проекта по расширению модельного ряда ДГУ: по сравнению с производимыми ранее, изготавливаются дизель-генератор повышенной мощности– 160 кВт, и пониженной – 10 кВт.

Ведется работа над привлечением новых заказов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2019
валюта курс
EUR 2.3617
USD 2.0977
RUB 3.2182
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3617 +0.0143
USD 2.0977 -0.0033
RUB 3.2182 +0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3550 2.3620
USD 2.0960 2.0990
RUB 3.2100 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 04.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1280
EUR/RUB 73.2000 73.7000
USD/RUB 65.0000 65.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте