ОАО «УКХ «ММЗ» с начала года отгрузило строительным организациям, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям 36 единиц специализированной техники, среди которых 22 дизель-генератора, 6 воздуходувок, 5 компрессорных установок и 3 автобетоносмесителя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, большая часть реализована на экспорт – в Россию.

Успешным можно назвать сотрудничество с покупателем дизель-генераторов – ООО «ЭнергоСпецСтройСервис» (Сызрань, РФ), с которым в 2017 году был заключен договор о продвижении дизель-генераторов ММЗ на российский рынок. Фирма приобрела в текущем году 18 дизель-генераторных установок. Еще две установки отгружены в Казахстан дилеру предприятия ТОО «Белагро», оставшиеся две – белорусским потребителям.

Завод «Бецема» (Красногорск, РФ) и КУП «Дорвектор-маш» (Молодечно) регулярно покупают компрессорные установки и воздуходувки производства ММЗ, на базе которых изготавливают машины для ремонта дорог.

Спрос на автобетоносмесители колеблется и носит сезонный характер, увеличиваясь весной-летом, когда производится большинство строительных и ремонтных дорожных работ. Дизель-генераторы и компрессорные установки активно реализуется в конце года. ДГУ производства Минского моторного завода пользуются спросом на мировом рынке, выдерживая высокую конкуренцию по соотношению цена-качество. Специалисты ММЗ оперативно реагируют на пожелания потребителей, предлагая новые технические и ценовые характеристики.

Так, например, на производстве спецтехники полным ходом идет реализация проекта по расширению модельного ряда ДГУ: по сравнению с производимыми ранее, изготавливаются дизель-генератор повышенной мощности– 160 кВт, и пониженной – 10 кВт.

Ведется работа над привлечением новых заказов.