По материалам совместной проверки Слонимской межрайонной финансовой милиции и прокуратуры Слонимского района возбуждено уголовное дело в отношении управляющего по банкротству, который проигнорировал судебные решения о взыскании в пользу возглавляемой им сельхозорганизации расходов, обусловленных его незаконными действиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2017 году управляющий безосновательно отстранил от исполнения обязанностей, а затем уволил работника сельхозорганизации. Тот обратился в суд за защитой своих нарушенных трудовых прав. Суд признал отстранение и последующее увольнение незаконным, обязал восстановить его на работе и выплатить ему порядка 6 тыс. рублей. Эти расходы, понесенные сельхозпредприятием, предстояло в добровольном порядке компенсировать управляющему из своей зарплаты. Однако руководитель в течение нескольких месяцев не внес ни рубля в кассу сельхозорганизации. Это стало основанием для возбуждения исполнительных производств и взыскания денег уже в принудительном порядке.

Опасаясь, что судебные исполнители примут меры по аресту его личного имущества, управляющий буквально заставил юриста сельхозпредприятия обратиться в службу принудительного исполнения с письмом об отзыве исполнительных производств. Следует подчеркнуть, что руководитель проигнорировал аргументы о том, что это является нарушением установленного государством порядка взыскания.

Таким образом, управляющий нарушил права подчиненного работника, вынужденного подчиняться его незаконным указаниям. Любыми способами избегая выплат, руководитель причинил ущерб и интересам предприятия-взыскателя.

Только когда в отношении управляющего по банкротству было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса, он погасил задолженность перед предприятием.