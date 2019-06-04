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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛЛЕГИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДВЕДЕТ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ
16:30 04.06.2019
5 июня состоится очередное заседание коллегии Департамента по энергоэффективности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, на коллегии будут рассмотрены итоги работы по энергосбережению за январь-март 2019 года, в том числе обсужден ход выполнения Государственной программы «Энергосбережение» на 2016-2020 годы.
Кроме того, планируется рассмотреть результаты контрольно-надзорной деятельности за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов за 2018 год и задачи на 2019 год. Речь также пойдет о ходе выполнения работ по строительству в 2019 году энергоисточников на местных топливно-энергетических ресурсах, в том числе возобновляемых источниках энергии.
В заседании примут участие: члены коллегии, начальники отделов, начальники региональных управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, директора подчиненных организаций Департамента по энергоэффективности.
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