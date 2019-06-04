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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2019»
15:43 04.06.2019

ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» принимает участие в 29-й Международной специализированной выставке «Белагро-2019», которая проходит 4-9 июня в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица Минского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке ММЗ представляет новейшие разработки. В числе важнейших – четырехцилиндровый дизельный двигатель MMZ-3.6DTI номинальной мощностью 88 кВт (120 л.с.), рабочим объемом – 3,6 л. В нем применены современные конструкторские решения, позволившие обеспечить его экономичность, оптимизацию габаритов, улучшение наполняемости цилиндров, рабочего процесса и процесса сгорания топлива. Двигатель укомплектован топливной системой Common Rail немецкой фирмы Bosch. Область применения двигателя: погрузчики, тракторы, дорожно-строительная техника. Возможна также его автомобильная модификация.

Представлен на выставке четырехцилиндровый дизельный двигатель MMZ-4DTI для внедорожной техники, рабочим объемом 2,1 л. и номинальной мощностью 53 кВт (72 л.с.). Это четырехтактный, рядный двигатель с жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Планируется применение данного двигателя на тракторах ОАО «МТЗ», дорожно-строительной технике ОАО «АМКОДОР – управляющая компания холдинга».

Посетители экспозиции могут познакомиться с серийным четырехтактным автомобильным двигателем Д-245.35Е5 с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, номинальной мощностью 130 кВт (177 л. с.), который имеет систему топливоподачи аккумуляторного типа с электронным управлением. Применяется на автомобилях и автобусах.

В числе экспонатов выставки представлен серийный шестицилиндровый четырехтактный двигатель Д-262S2 с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, номинальной мощностью 220,6 кВт (300 л.с.), укомплектованный электронной системой топливоподачи Common Rail. Применяется на тракторах и комбайнах.

Посетители «Белагро – 2019» могут ознакомиться еще с рядом моторов производства ММЗ.

На ОАО «УКХ «ММЗ» налажено собственное производство дизель-генераторных, стационарных и передвижных компрессорных станций, спецтехники, автобетоносмесителей, бетононасосов, дизель-насосных станций и другой продукции. Отличительными особенностями компрессоров марки ММЗ являются высокая надежность, долговечность и возможность работы в любых погодных и ландшафтных условиях. Автоматическая система регулирования производительности и тепловой защиты делает компрессорные станции ММЗ экономичными и простыми в обслуживании.

В 2019 году освоено производство четырех моделей передвижных компрессорных станций с дизельным приводом. На выставке «Белагро – 2019» представлены две из них: ММЗ-ПВ 3,5/0,7 производительностью 3,5 м3/мин с приводом от дизеля MMZ-3LD и ММЗ-ПВ 6/0,7 производительностью 6,0 м3/мин с приводом от дизеля Д-243.

Компрессорные станции предназначены для работ с отбойными молотками, перфораторами, пескоструйными установками и другим пневматическим инструментом. Они незаменимы при производстве дорожных, строительных и ремонтных работ.
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