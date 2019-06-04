За январь-апрель 2019 года 18285 субъектов хозяйствования Витебской области применили упрощенную систему налогообложения – это более 45% от всех плательщиков области, состоящих на учете, в их числе 5693 организации и 12592 индивидуальных предпринимателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, за счет поступлений плательщиков, применяющих УСН, сформировано 4,1% бюджета области. Поступления от данной категории плательщиков составили 35,8 млн руб., в том числе по налогу при упрощенной системе налогообложения 22,6 млн руб.