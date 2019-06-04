Комитет государственного контроля провел мониторинг по вопросам готовности и хода кормозаготовки (изучена ситуация в 85 сельхозорганизациях республики), вскрывший проблемы и недостатки, которые могут негативно повлиять на темпы и качество этих работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, установлены факты недостаточной подготовки кормоуборочной техники. В некоторых районах отремонтирована и подготовлена только половина имеющейся кормоуборочной техники. Это чревато затягиванием уборки первого укоса трав и соответственно существенным ухудшением качества заготавливаемых кормов из-за перезревания травостоев и потери их питательности.

Например, в ОАО «Щара-Агро» Барановичского и ОАО «Пружанский райагросервис» Пружанского районов на 21.05.2019 готовность кормоуборочных комбайнов составляла 50%, на 20.05.2019 готовность кормоуборочных комбайнов в сельхозорганизациях Лепельского района составляла лишь 45%, Ушачского – 55%.

В отдельных сельхозорганизациях была неисправна практически вся кормоуборочная техника, а в 17 (20%) хозяйствах выявлены факты приписок ее готовности.

Не в полном объеме всеми облисполкомами выполнено поручение Главы государства по созданию механизированных отрядов для заготовки кормов и их комплектованию необходимым количеством техники, в ряде хозяйств отсутствуют рабочие планы на проведение этих работ. Например, в состав звена (отряда) по кормозаготовке в КСУП «Логовище – Агро» Дзержинского района на 2 кормоуборочных комбайна было включено на отвозку сенажной массы лишь 2 грузовых автомобиля, что является недостаточным для эффективной работы указанного звена.

Факты низкой готовности хранилищ для закладки травяных кормов установлены в 27 (32%) организациях. В КУП «Дворище-Рос» Россонского района на 20.05.2019 не были подготовлены к закладке кормов все 6 имеющихся траншей. Также не была начата подготовка силосно-сенажных траншей в некоторых хозяйствах Буда-Кошелевского, Лоевского, Слонимского, Быховского, Климовичского, Осиповичского и других районов.

Отсутствие расходных материалов для проведения заготовки травяных кормов установлено в 47 (55%) хозяйствах. Отсутствовали консерванты, полиэтиленовая пленка для укрытия траншей, стрейч-пленка, шпагат в КУП «Дворище-Рос» и КУСХП «Краснополье» Россонского, УП «Ловжанское» и ОАО «Лежни» Шумилинского, ОАО «Комсомольская правда» и УП «Рыдомльский» Толочинского районов. Отсутствовали консерванты и укрывочный материал в СКУП «Волпа» Волковысского, КСУП «Драпово» и КСУП «Мижевичи» Слонимского районов, пленка – в некоторых хозяйствах Жлобинского, Ельского, Быховского, консерванты – Молодечненского, Червенского, Быховского, Осиповичского и других районов.

В ряде сельхозорганизаций, где не хватает современных траншей, их строительство либо не предусмотрено, либо планируется в недостаточных объемах (ОАО «Березинский райагросервис» Березинского, ОАО «Кленовичи» Крупского, ОАО «Купала-Агро» Мядельского, ОАО «Большевик-агро» Солигорского, ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» Узденского, СПФ «Агрострой» ОАО «Минскжелезобетон» Червенского районов). Аналогичные примеры имеются во всех регионах республики.

Комитет госконтроля отмечает, что на местах не уделяется должного внимания созданию высокопродуктивных сенокосов и пастбищ, грубо нарушаются технологические требования по уходу за ними, что является основной причиной острого дефицита кормов в значительной части сельхозорганизаций (весной текущего года их покупку в целом по республике осуществляло около 100 организаций).

Анализ выявленных нарушений (недостатков) показывает, что снижение продуктивности названных угодий, доведение их до удручающего состояния и в некоторых случаях прекращение их эксплуатации обусловлены неосуществлением уже на протяжении ряда лет на значительных площадях такого обязательного агроприема, как коренное перезалужение. Ежегодно по республике недовыполнение соответствующего задания составляет около 40%. А это означает, что с каждым годом количество улучшенных сенокосов и пастбищ сокращается почти на 6%. В некоторых районах перезалужаются мизерные объемы кормовых угодий или эта работа вообще не ведется.

Кроме того, отрицательно сказывается на продуктивности травяных угодий непроведение их подкормки азотными удобрениями. Факты невыполнения соответствующего задания имели место в 30 (35%) сельхозорганизациях.

По итогам мониторинга Комитет госконтроля предложил правительству поручить Минсельхозпроду совместно с облисполкомами принять соответствующие меры по исправлению ситуации.