На Публичную кадастровую карту нанесли автозаправочные станции по всей Беларуси. Ранее информация на карте содержалась только в отношении станций столицы и Минского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном кадастровом агентстве, совместно РУП ПО «Белоруснефть», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ИООО «Лукойл Белоруссия» и ГУП «Национальное кадастровое агентство» создали и нанесли на Публичную кадастровую карту автозаправочные станции. Информация по каждой АЗС содержит атрибутивные данные о наименовании, графике работы, типе топлива, контактном номере телефона и адресе заправки.

Также на Публичной кадастровой карте появились станции зарядки электромобилей РУП ПО «Белоруснефть».