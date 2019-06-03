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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛИСЬ АЗС
11:59 04.06.2019
На Публичную кадастровую карту нанесли автозаправочные станции по всей Беларуси. Ранее информация на карте содержалась только в отношении станций столицы и Минского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном кадастровом агентстве, совместно РУП ПО «Белоруснефть», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ИООО «Лукойл Белоруссия» и ГУП «Национальное кадастровое агентство» создали и нанесли на Публичную кадастровую карту автозаправочные станции. Информация по каждой АЗС содержит атрибутивные данные о наименовании, графике работы, типе топлива, контактном номере телефона и адресе заправки.
Также на Публичной кадастровой карте появились станции зарядки электромобилей РУП ПО «Белоруснефть».
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