Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг Velcom | A1 завершил проект по запуску мобильной связи и интернета в перегонах между станциями Минского метрополитена. Абоненты компании получили возможность пользоваться различными видами мобильных услуг на всей протяженности метро – 37,3 км.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, проект был реализован в максимально сжатые сроки: к октябрю 2018 года были завершены все подготовительные работы и начат монтаж оборудования в перегонах, а в период с апреля по май 2019 года осуществлен поэтапный запуск связи в тоннелях метро на различных участках Московской и Автозаводской линий. К настоящему моменту совершать голосовые вызовы и формате HD-Voice и пользоваться мобильным интернетом можно не только на платформах метро, но и во время движения состава.

«Анализ голосового и интернет-трафика показывает, что белорусские абоненты сотовой связи высоко оценили возможность пользоваться всеми доступными услугами мобильной связи повсеместно, включая метро. Теперь такая возможность у жителей и гостей Минска будет буквально везде, где бы они ни находились, – и нам очень приятно, что одними из первых оценить все преимущества бесперебойной связи на всем протяжении поездки смогут именно абоненты Velcom | A1», – отметил первый заместитель генерального директора Velcom | A1 Николай Юшкевич.

Реализации проекта предшествовал период тестовой эксплуатации: с апреля 2016 года технология, положенная в его основу, испытывалась в перегоне между станциями «Петровщина» и «Малиновка». Решение, предложенное специалистами Velcom | A1, заключалось в прокладке по стенам тоннелей метро излучающего кабеля (фидера). Он подключается к базовым станциям и служит источником устойчивого сигнала для пассажиров метрополитена, заменяя собой привычные антенны сотовой связи.

Разработанное и протестированное Velcom | A1 решение было успешно масштабировано компанией на все остальные участки, благодаря чему абонентам компании обеспечена непрерывная мобильная связь и интернет на всем протяжении поездки в метро.

Более того, именно оно послужило технической основой для реализации межоператорского проекта по обеспечению связью всех перегонов минского метро, приуроченного к проведению в Минске II Европейских игр, официальным оператором связи которых является Velcom | A1.