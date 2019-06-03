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ЭКОНОМИКА РБ


ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛИЦЕНЗИРУЕМЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДУСЛУГИ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИИ – МАРТ И МИНЗДРАВ
11:26 04.06.2019

В целях устранения неоднозначного понимания норм, установленных нормативными правовыми актами в области лицензирования медицинской деятельности, техническими нормативными правовыми актами в области бытового обслуживания населения Министерством здравоохранения и Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси подготовлено совместное разъяснение – письмо Минздрава и МАРТ №3-2-12/7836/07-01-12/541к от 27.05.2019.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, отнесение (неотнесение) работ и (или) услуг к лицензируемым видам деятельности осуществляется только на основании нормативных правовых актов, составляющих законодательство о лицензировании медицинской деятельности (закон №2435-XII от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении»; Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденное указом №450 от 1 сентября 2010 г.; постановление Совета министров №309 от 12 марта 2011 г.).

Услуги, указанные в СТБ и относящиеся к лицензируемым видам медицинской деятельности в соответствии с законодательством о лицензировании, могут оказываться только при наличии лицензии на медицинскую деятельность.

С полным текстом разъяснения можно ознакомиться здесь.
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