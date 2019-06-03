ЭКОНОМИКА РБ

НОВАЯ ОСТАНОВКА «К. ЦЕТКИН» ПОЯВИТСЯ В МИНСКЕ

11:08 04.06.2019 7 июня в Минске появится новая остановка «К. Цеткин». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», остановочный пункт учреждается по ул. К.Цеткин в обоих направлениях между остановкой «Галантерейная» и ул. Кальварийской для троллейбусных маршрутов № 4, 7, 44, 58, автобусных маршрутов № 46, 78.