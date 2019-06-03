В Беларуси необходимо уменьшать площади непокрытых лесом земель и повышать качество создаваемых лесных культур. Такое мнение в ходе республиканского семинара, посвященного повышению эффективности ведения питомнического хозяйства, высказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

По его словам, ежегодно лесхозами уделяется значительное внимание совершенствованию технологии и агротехники выращивания посадочного материала. Вместе с тем, погодно-климатические условия последних лет, их последствия, вынуждают сегодня более активно развивать питомническое хозяйство. В частности, речь идет о создании лесных культур, устойчивых к неблагоприятным факторам, расширении ассортимента выращиваемых пород, совершенствовании схем их смешения.

«Последние события, которые происходят у нас - это изменение климата, нашествие вредителей - вынуждает нас задуматься о том, что мы должны создавать сегодня, чтобы иметь достойные леса завтра. То, что мы имеем сегодня, – заслуга прошлых поколений лесоводов. Мы понимаем, что то, что они создали для нас заслуживает всеобщей благодарности, но мы должны приложить максимальные усилия для того чтобы после нас леса остались еще лучше, чем они есть. Поэтому начиная с питомнического хозяйства, начиная с выращивания посадочного материала, мы должны выстраивать технологии создания, учитывая тот опыт, который есть и, конечно же, передовые технологии», - отметил В. Шатравко.

Первый замминистра акцентировал внимание также на необходимости, уменьшения площади непокрытых лесом земель. По словам Валентина Шатравко, наша страна шла не один год к уровню лесистости в 39,8% - сегодня важно принять все необходимые меры по его повышению. А вот проведение лесовосстановительных работ необходимо осуществлять с учетом неблагоприятных факторов.

«Нам надо расширять ассортимент выращиваемых пород – клен, вяз, ясень и другие породы, которые более устойчивы к последствиям изменения климата. Также необходимо совершенствовать схему смешения лесных культур: использовать не 2, а 3 лиственные породы, чтобы наши насаждения были более устойчивыми. В этой связи важно вырастить качественный посадочный материал, отработать технологии по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой», - подчеркнул В. Шатравко.

Подводя итоги семинара, первый замминистра также отметил, что состояние питомника сегодня, по сути, является лицом главного лесничего. По тому, насколько грамотно там будет проведена работа, можно говорить о профессионализме специалистов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, по состоянию на 1 января 2019 г. в системе Минлесхоза действуют 82 питомника общей площадью 1342,26 га. За прошедший год в питомниках было выращено 419,2 млн шт. стандартного посадочного материала, что позволило обеспечить проведение весенних лесовосстановительных работ в 2019 году в полном объеме.

Как и в прошлые годы, в 2018 году внедрялась в производство технология выращивания посадочного материала в закрытом грунте. Из общего количества посадочного материала в теплицах было выращено более 34,4 млн шт.

Организациями Минлесхоза также активно внедряется технология выращивания посадочного материала основных лесообразующих пород с закрытой корневой системой. Так, в 2018 году в лесных питомниках было выращено более 20,8 млн шт. стандартных растений с закрытой корневой системой для лесокультурного производства.