В Минске 3-6 июня проходит XI Международная научная конференция «Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, на конференции представлены результаты деятельности отечественных микробиологов, инновационные разработки для сельского хозяйства, медицины, промышленности, охраны окружающей среды.

Кроме того, участники мероприятия рассмотрят вопросы разработки концепции новой межгосударственной программы ЕАЭС в сфере биотехнологии, перспективы эффективной трансформации изобретений в инновации и их внедрения в реальный сектор экономики.

В рамках конференции состоится заседание Восточнопалеарктической секции Международной организации по биологической борьбе с вредными животными и растениями. Будет работать выставка биотехнологической продукции с целью презентации новейших разработок мирового уровня для различных отраслей экономики, оборудования и реагентов для биологических исследований.

Конференция собрала более 150 известных ученых, молодых исследователей, специалистов агропромышленного сектора, представителей биотехнологических компаний из России (Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Саратов, Краснодар), Казахстана (Нур-Султан, Алматы), Латвии (Рига), Беларуси (Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Могилев, Пинск) для оценки современного состояния, выявления приоритетов и перспективных направлений дальнейшего развития микробиологии и биотехнологии.