Витебское предприятие котельных и тепловых сетей (ГП «ВПКиТС») модернизирует четыре котельные в окрестностях областного центра с установкой теплоутилизаторов и использованием другого энергоэффективного оборудования и материалов. Все работы проводятся для снижения себестоимости производства тепловой энергии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, масштабное переоборудование котельных осуществляется в агрогородке Октябрьская Витебского района, где в 2018-2019 гг. реализуется проект: «Оснащение котельной «Октябрьская (М)» системой диспетчеризации и автоматизированного управления технологическими процессами с заменой котлов и насосного оборудования и установкой конденсационных экономайзеров». Источник финансирования – собственные средства предприятия.

В январе 2019 г. введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс по данному объекту, в состав которого вошел монтаж двух водогрейных котлов КВГМ 1,1-95, КВГМ 0,8-95, работающих на природном газе взамен 4-х физически и морально устаревших котлоагрегатов Факел-1Г. Дополнительно произведена установка двух конденсационных теплоутилизаторов КТГ-0,1 собственного производства ГП «ВПКиТС», тепловой мощностью по 100 кВт каждый, а также произведена автоматизация и диспетчеризация котельной.

По данным на 15 марта 2019 года при работе котлоагрегата КВГМ 1,1-95 мгновенная выработка тепловой энергии - 0,7 Гкал/ч, конденсационного теплоутилизатора КТГ-01 – 0,056 Гкал/ч. Таким образом, выработка теплоутилизатором составила 8% от выработки котлоагрегата.

В настоящий момент на стадии завершения находится реализация второго пускового комплекса – установка водогрейного котла ПАР-0,45 (работающего на природном газе).

Реализация данного мероприятия позволит получить экономию ТЭР, а также сократить фонд заработной платы за счет оптимизации штатной численности персонала котельной. Ожидаемая годовая экономия ТЭР от реализации мероприятия составит – 219,3 т у.т. Фактическая экономия ТЭР по итогам работы в 1-м кв. 2019 года составила 96,35 т у.т.

Капитальные затраты на строительство объекта согласно проекту составят – 316292,32 руб. Ориентировочный срок окупаемости объекта – 2,1 года.

Доля местных топливно-энергетических ресурсов (МТЭР) в общем объеме потребления котельно-печного топлива предприятием за 2018 год составила 29,8%, или 8 331 т у.т. (прирост по сравнению с 2017 годом составил 419 т у.т.). Организацией эксплуатируются 32 теплоисточника суммарной мощностью 192,3 Гкал/ч, в том числе 12 – с использованием МТЭР. Доля автоматизации котельных составляет 43%.

Котельная Малая Октябрьская после переоборудования станет полностью автоматизированной: будет управляться дистанционно с общего диспетчерского пульта.

В Октябрьской Большой (еще одном теплоисточнике в этом населенном пункте) газовый паровой котел ДКВР-4/13 переводится в водогрейный режим