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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ СООБЩАЕТ О ПРОВОДИМЫХ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «БЕНЯКОНИ» ДОРОЖНЫХ РАБОТАХ
10:07 04.06.2019

С 4 по 7 июня в связи с проведением дорожных работ в пункте пропуска «Бенякони» и на участке автодороги М11/Е85 (граница Литвы (Бенякони) — Лида — Слоним — Бытень) от государственной границы Беларуси до н.п. Бенякони будет временно изменена схема организации дорожного движения, что может привести к задержкам в пропуске автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, дорожные работы направлены на повышение эффективности функционирования пункта пропуска, создание условий для более комфортного и безопасного пересечения границы.
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