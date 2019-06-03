С 4 по 7 июня в связи с проведением дорожных работ в пункте пропуска «Бенякони» и на участке автодороги М11/Е85 (граница Литвы (Бенякони) — Лида — Слоним — Бытень) от государственной границы Беларуси до н.п. Бенякони будет временно изменена схема организации дорожного движения, что может привести к задержкам в пропуске автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, дорожные работы направлены на повышение эффективности функционирования пункта пропуска, создание условий для более комфортного и безопасного пересечения границы.