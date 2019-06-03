|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОР МТС ЗАПУСТИЛ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ ВО ВСЕХ ТОННЕЛЯХ МИНСКОГО МЕТРО
09:52 04.06.2019
Телеком-оператор МТС обеспечил мобильной связью 3G все тоннели минского метро на двух ветках.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, беспроводной связью охвачены все перегоны двух линий метро, их общая длина — 37 км. Для реализации проекта используется специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона. Он подключен к радиомодулям базовых станций МТС, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов, и позволяет равномерно охватить связью каждый метр тоннелей метро.
Технология позволяет обеспечить высокую пропускную способность сети, несмотря на скорость движения поезда и металлический корпус вагонов. Таким же образом реализованы схожие проекты в других городах мира.
Сейчас пассажиры метро могут комфортно проводить время онлайн. Сеть настроена таким образом, чтобы обеспечить всех абонентов скоростным интернетом, в том числе — при большом пассажиропотоке во время II Европейских игр. Теперь Минск вошел в число немногих городов мира, в которых можно пользоваться мобильной связью в метро.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2019
Курсы в банках
на 04.06.2019
Конвертация в банках
на 04.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте