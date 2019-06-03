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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОР МТС ЗАПУСТИЛ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ ВО ВСЕХ ТОННЕЛЯХ МИНСКОГО МЕТРО
09:52 04.06.2019

Телеком-оператор МТС обеспечил мобильной связью 3G все тоннели минского метро на двух ветках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, беспроводной связью охвачены все перегоны двух линий метро, их общая длина — 37 км. Для реализации проекта используется специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона. Он подключен к радиомодулям базовых станций МТС, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов, и позволяет равномерно охватить связью каждый метр тоннелей метро.

Технология позволяет обеспечить высокую пропускную способность сети, несмотря на скорость движения поезда и металлический корпус вагонов. Таким же образом реализованы схожие проекты в других городах мира.

Сейчас пассажиры метро могут комфортно проводить время онлайн. Сеть настроена таким образом, чтобы обеспечить всех абонентов скоростным интернетом, в том числе — при большом пассажиропотоке во время II Европейских игр. Теперь Минск вошел в число немногих городов мира, в которых можно пользоваться мобильной связью в метро.
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