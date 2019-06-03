На подготовку стационарных лагерей Могилевской области в текущем году направлено за счет всех источников свыше 800 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета 58,55 тыс. руб., которые распределены между 16 стационарными лагерями пропорционально наличию в них мест, областного бюджета – 192,12 тыс. руб., собственниками лагерей более – 500 тыс. руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в Могилевской области в 2019 году будет оздоровлено 43230 детей и подростков с использованием государственных средств. С учетом принятого плана охват летним оздоровление составит 39,3%

В том числе в круглосуточных лагерях 17497 школьников, из них 2022 в спортивно-оздоровительных лагерях и 24640 ребят в дневных, в том числе 7677 в спортивно-оздоровительных.

В целях своевременной подготовки лагерей к предстоящему сезону в области был разработан и утвержден план первоочередных мероприятий по подготовке материально-технической базы стационарных оздоровительных лагерей. Во всех стационарных лагерях проведены косметические ремонты спальных корпусов, столовых и клубов. Выполнены работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние спортивных площадок и прилегающих территорий лагерей. Осуществлена замена кухонного и технологического оборудования, светильников, обновляется мебель и мягкий инвентарь.

В летний период 2019 года оздоровление детей и подростков будет осуществляться на базе 16 стационарных лагерей, кроме того, планируется использовать арендованные базы (учреждения образования, спортивные базы, воинские части, училище олимпийского резерва, базы отдыха и др.), в том числе 3 санаторно-курортных организации (санатории «Сосны» ОАО «Могилевхимволокно», «Дубровенка» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», ДУП «Детский санаторий «Свислочь»).

Предварительная средняя стоимость путевок увеличена к уровню 2018 года в пределах утвержденного индекса роста цен на 2019 год, в том числе цена путевок составит: в круглосуточный стационарный лагерь - 425 руб., спортивно-оздоровительный – 430 руб., дневной – 110 руб., спортивно-оздоровительный – 125 руб., профильный не менее 9 дней – 100 руб., спортивно-оздоровительный – 113 руб., лагерь труда и отдыха – 115 руб.

Для обеспечения местами всех желающих 18 из 19 круглосуточных оздоровительных лагерей будут работать в 4-сменном режиме.

Также на территории области в летний период будут работать более 500 дневных лагерей, более 100 профильных круглосуточных 9-дневных и 130 лагерей труда и отдыха.

В области планируется оздоровить 2120 из числа детей-сирот и 582 детей-инвалидов в круглосуточных и дневных лагерях.

Во взаимодействии с УВД, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Минобороны будет организована деятельность оздоровительных лагерей военно-патриотического профиля с привлечением несовершеннолетних детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, признанных нуждающимися в государственной защите.