ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН СНИЗИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ, УВЕЛИЧИВ ТОЛЬКО НА ЗОЛОТО

09:21 04.06.2019 Министерство финансов утвердило цены на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 июня 2019 года цены на драгметаллы установлены в следующих размерах: золото – 83,26 рубля, серебро – 0,93 рубля; платина – 50,98 рубля; палладий – 87,86 рубля; родий – 175,15 рубля; рутений – 16,72 рубля; иридий – 95,49 рубля, осмий – 25,72 рубля. Цены приведены за 1 грамм металла.