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ЭКОНОМИКА РБ


СТАВКИ ПО БЕЗОТЗЫВНЫМ РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ БЕЛВЭБ УВЕЛИЧИЛИСЬ
18:32 03.06.2019

ОАО «Банк БелВЭБ» увеличило процентные ставки по безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях со сроком размещения 13 месяцев, а также изменяет процентные ставки по вкладам (депозитам) в белорусских рублях со сроком размещения до 1 года и отзывным банковским вкладам (депозитам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 июня установлены следующие размеры годовых процентных ставок по вновь заключаемым договорам вкладов физических лиц:

срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой (минимальная сумма – 100 руб.): на 35 дней – 9,85%. 3 мес. – 9,86%, 7 мес. – 10,84%, 13 мес. – 12,98%, 24 мес. – 10,5%;

срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Персональный» (2000 руб. – для клиентов категории VIP, 100000 руб. – для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»): на 3 мес. – 9,86%, 7 мес. – 10,84%, 13 мес. – 12,98%, 24 мес. – 10,5%;

срочный отзывный банковский вклад (депозит) «Универсальный» с переменной процентной ставкой (100 руб.): на 3 мес. – ставка рефинансирования Национального банка минус 2,21 процентного пункта, 6, 12, 18 и 24 мес. – СР-2,21 п.п.;

срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Сберегательный вкл@д» в белорусских рублях (мин. – 50 долларов США): на 35 дней – 9,85%, 3 мес. – 9,86%, 7 мес. – 10,84%, 13 мес. – 12,98%, 24 мес. – 10,5%;

срочный отзывный банковский вклад (депозит) «Интернет-вкл@д» в белорусских рублях (мин. – 50 долларов США): на 35 дней – 7,79%, на 3, 6, 12, 18 и 24 мес. – 7,79%.
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