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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «НОВАЯ ГУТА» ДО 7 ИЮНЯ БУДЕТ ЧАСТИЧНО ОГРАНИЧЕНО ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
18:24 03.06.2019
В международном автодорожном пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе с 3 по 7 июня будет производиться ремонт дорожного покрытия и обновление дорожной разметки на полосах движения транспортных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, при проведении ремонтных работ планируется перекрытие полос движения транспортных средств, в связи с чем будет частично ограниченно дорожное движение.
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