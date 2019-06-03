В международном автодорожном пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе с 3 по 7 июня будет производиться ремонт дорожного покрытия и обновление дорожной разметки на полосах движения транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, при проведении ремонтных работ планируется перекрытие полос движения транспортных средств, в связи с чем будет частично ограниченно дорожное движение.