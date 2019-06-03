47 организаций НАН Беларуси примут участие в 29-й Международной сельскохозяйственной выставке «Белагро-2019», которая пройдет 4-9 июня в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, всего ученые и специалисты Академии наук представят свыше 200 разработок и технологий.

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» продемонстрирует в рамках выставки семена новых сортов основных сельскохозяйственных культур, созданных учеными – аграриями на базе центра. РУП «Институт льна» покажет новые сорта льна-долгунца с высоким потенциалом урожайности и продуктивности. РУП «Институт защиты растений» представит биопрепараты, созданные на основе местных штаммов микроорганизмов-антагонистов. Данные препараты не только содействуют повышению урожайности и улучшению качества продукции, но и являются экологически безопасными, не накапливаются в растениях, безвредны для человека, животных, полезных насекомых, способствуют уменьшению накопления растениями радионуклидов; продукция может использоваться в диетическом и детском питании.

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» представит новейшие биотехнологии в племенном животноводстве. Среди них - подтверждение достоверности происхождения животных по микросателлитным локусам (крупного рогатого скота, свиней, лошадей); маркер-зависимая селекция: определение генотипа животного независимо от пола, возраста, физиологического состояния и др. РУП «Институт рыбного хозяйства» продемонстрирует технологическое оборудование нового инкубационного цеха по воспроизводству рыбопосадочного материала.

На традиционно оригинально оформленных выставочных стендах РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» посетители смогут ознакомиться с новыми сортами картофеля, уникальными по урожайности, товарности и лежкости.

С каждым годом все больше расширяется ассортимент разработок для предприятий АПК, которые предлагают академические ученые биологического, химического и физико-технического профиля.

Так, ГНУ «Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси» покажет стенд по использованию лазерно-оптических методов в технологии выращивания ценных пород рыб, который может обеспечить повышение воспроизводительной функции осетровых рыб в 1,3-1,5 раза.

Ученые ГНУ «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси» продемонстрируют одну из последних разработок - экологически безопасную садовую полифункциональную, противораковую замазку для деревьев. Она является атмосферо – и морозостойкой, длительно удерживается на коре, обладает светоотражающим эффектом, предотвращает потерю влаги через открытые раны (выпаривание), закрывает доступ вредным микроорганизмам, способствует заживлению ран. ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон» представит электрифицированные тележки-подъемники ТПЭ-1, предназначенные для использования в технологическом процессе выращивания овощей и растений в парниковых хозяйствах.

ГНУ «Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси» который уже многие годы сотрудничает с сельхозпредприятиями страны, продемонстрирует на выставке «Белагро-2019» среди прочих новинок биопрепараты для промышленного рыбоводства, которые по эффективности превосходят зарубежные аналоги. Данные микробные удобрения комплексного действия для рыбоводных прудов увеличивают естественную рыбо-продуктивность выростных прудов в 1,6 раза; снижают затраты комбикормов на 10-12%; сокращает расход азотно-фосфорных удобрений по сравнению с нормативом на 30-50%, а при использовании органических удобрений в виде перегноя до 100%; уменьшают себестоимость посадочного материала на 4-10%.