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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ СЕМИНАР ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ МИССИИ МАГАТЭ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ФАЗЕ 3
17:58 03.06.2019
Департамент по ядерной энергетике Минэнерго во взаимодействии с МАГАТЭ 4-6 июня организует семинар для представителей координационной группы экспертов по подготовке к проведению миссии МАГАТЭ по комплексной оценке инфраструктуры ядерной энергетики на фазе 3 (миссия ИНИР 3) (готовность инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, в рамках семинара представители органов государственного управления и организаций Беларуси, вовлеченных в реализацию национальной ядерной энергетической программы и проекта строительства Белорусской АЭС, ознакомятся с международным опытом организации и проведения миссии ИНИР на фазе 3, а также с условиями и системой оценки развития национальной ядерной инфраструктуры, применяемой экспертами МАГАТЭ при проведении данной миссии.
По итогам семинара, с учетом полученной в ходе мероприятия информации, до конца 2019 года планируется подготовить и направить в Секретариат МАГАТЭ документ «Самооценка положения дел в области развития национальной ядерной инфраструктуры», который будет использоваться экспертами МАГАТЭ при проведении миссии ИНИР 3.
Проведение миссии ИНИР 3 планируется в 1-м квартале 2020 года.
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