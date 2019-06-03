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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-УПРАВЛЯЮЩИЙ ДОВЕЛ ФИРМУ ДО БАНКРОТСТВА, НЕОБОСНОВАННО ПОВЫСИВ СЕБЕ ГОНОРАР И РАСПРОДАВАЯ ИМУЩЕСТВО
17:49 03.06.2019

Индивидуальный предприниматель – управляющий общества с ограниченной ответственностью намеренно довел фирму до банкротства и препятствовал возмещению убытков кредиторам. По результатам проверки, проведенной управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску, в отношении ИП-управляющего возбуждено два уголовных дела.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ноябре 2012 года учредители столичного общества с ограниченной ответственностью, которое выполняло строительно-монтажные работы, заключили договор с индивидуальным предпринимателем на оказание услуг по управлению финансово-хозяйственной деятельностью коммерческой структуры. В течение полутора лет со своей задачей управляющий вполне справлялся, но в начале 2014 года у предприятия начались проблемы со сдачей строительных объектов в установленные сроки и получением оплаты за строительные работы.

Вместо того чтобы поступающие денежные средства от ранее выполненных работ направлять на устранение недостатков на объектах строительства и расчеты с кредиторами, индивидуальный предприниматель использовал их для повышения своего гонорара. Кроме того, он стал распродавать имущество коммерческой структуры (в основном строительную технику).

Таким образом, индивидуальный предприниматель преднамеренно довел ООО до экономической несостоятельности (банкротства) путем необоснованного увеличения гонорара за управление предприятием и реализации имущества по заниженной стоимости. По предварительной оценке, сумма ущерба, причиненная фирме и кредиторам, превышает 136 тыс. рублей.

За умышленные создание или увеличение неплатежеспособности, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, а также препятствование возмещению убытков кредиторам в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя Партизанским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 240 и ст. 241 Уголовного кодекса.
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