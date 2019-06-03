Столичные торговые организации проведут акции «Дни скидок» в июне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», ОАО «ЦУМ Минск»:

20, 22 июня – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

6, 8, 13, 15 июня – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июня – 20 % (Акция «В ЦУМ без очередей»).

ОАО «ГУМ»:

каждый вторник июня – 23% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый вторник»);

каждый четверг июня – 23% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый четверг»);

Для держателей дисконтных карт: 8, 15, 22, 29 июня – 25% в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:

каждый вторник июня – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

8-9 июня – 28% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (Акция «С днем рождения, Универмаг!»);

Для держателей дисконтных карт: 5-7, 12-16, 19-23, 26-28 июня – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

КУП «Торговый дом «На Немиге»:

каждый вторник, среду, субботу июня – 25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;

Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу июня – 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

УП «Кирмаш»:

каждую среду, пятницу и субботу июня – 25% на непродовольственные товары;

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июня – 26% на непродовольственные товары.

КУП «Торговый центр «Радзивилловский»: с 5 по 18 июня – до 50% на 350 наименований товаров; 29 и 30 июня - 20 % на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.

Магазины торгового центра «Столица» 22, 23 июня предложат скидки до 50%.

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35): каждый вторник и пятницу июня – 20%; с 1 по 30 июня – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб.

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26): каждую среду июня – 15%; с 1 по 30 июня – до 25% на отдельные группы товаров.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу июня – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): каждый вторник июня – 15% на 15 групп товаров; весь июнь – от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1): 6, 13 июня – 17% на весь ассортимент; 20, 27 июня – 20% на весь ассортимент; с 20 по 30 июня – до 25% на отдельные группы товаров.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38): весь июнь – от 20 до 50% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1): каждую среду июня – 20%; с 20 по 29 июня – 20% на отдельные группы товаров.

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32): каждую среду, четверг июня – 15%.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46): каждую среду, четверг и субботу июня – 20%.

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 30 июня – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30): каждый четверг июня – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров); 18 июня – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4): весь июнь – от 20 до 40% на отдельные группы товаров.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.