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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 90% ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В АПРЕЛЕ СОСТАВИЛИ ДЕЛА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
16:55 03.06.2019

Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов по состоянию на 1 мая 2019 года, составило 2245 дел, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 2041 дело (91% от общего количества).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в производстве экономического суда Минска находится 34% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (769 дел).

По состоянию на 01.05.2019 в производстве экономических судов Беларуси числится 205 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.

Так, экономическим судом Брестской области возбуждены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении государственного унитарного дорожно-строительного предприятия «Белоозерская ДСПМК-26» (определение от 10.04.2019) и сельскохозяйственных предприятий – ОАО «Хомское», ОАО «Ганцевичский райагросервис» (определение от 30.04.2019), ОАО «Дрогичинский райагросервис».

Экономическим судом Гомельской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении Белорусско-нидерландского совместного предприятия «АМИПАК» ОАО.

Экономическим судом Гродненской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении Вороновского районного унитарного предприятия бытового обслуживания населения.

Экономическим судом Минской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении коммунального производственного дочернего унитарного предприятия «Молодечностройматериалы».

Экономическим судом Могилевской области возбуждены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Пошив и ремонт обуви» (определение от 03.04.2019), ОАО «Строитель».

В отчетном периоде экономическим судом Минска завершено ликвидационное производство в отношении ОАО «Инкотех».

Экономическим судом Могилевской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении сельскохозяйственного предприятия – ОАО «Осиповичирайагропромтехснаб».

В связи с утверждением мировых соглашений в апреле 2019 года экономическим судом Брестской области прекращены производства по делам об экономической несостоятельности сельскохозяйственных предприятий – ОАО «Любашево», ОАО «Возрождение».
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