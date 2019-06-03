Онлайн-ресурс «Сертифицированные отели Республики Беларусь» будет расширен сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта.

Как сообщила начальник отдела каталогизации и государственной регистрации технических условий Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Светлана Данилович, отелям было направлено предложение предоставить более полную информацию о своих услугах. В частности, сведения о номерном фонде, инфраструктуре гостиницы, спектре оказываемых услуг, например, по предоставлению питания, возможности проведения бизнес-мероприятий и т.д. Немаловажными для определенных категорий посетителей также будут сведения о наличии/отсутствии детских кроваток, условий для проживания гостей с ограниченными физическими возможностям, допустимости размещения домашних животных и др. «Ряд отелей, например, Бреста, Витебска, других городов, уже предоставили нам информацию, сейчас идет ее обработка, и она появится на ресурсе в ближайшее время», − констатировала специалист.

Также появятся ссылки непосредственно на сайты отелей.

Целесообразно напомнить, что в Беларуси проводится добровольная сертификация услуг гостиниц и подтверждение категории на соответствие требованиям ГОСТ 28681.4-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц» и СТБ 1353-2005 «Средства размещения. Общие требования».

Предусмотрена классификация: гостиниц – от «одной» до «пяти звезд», мотелей – от «одной» до «четырех звезд». СТБ 1353-2005 определена также категория «хостел». Для каждой классификационной группировки установлен комплекс требований, характеризующихся определенными показателями.

Сертификация и подтверждение категории гостиниц проводится аккредитованными в Национальной системе аккредитации органами по сертификации услуг.

Начальник отдела сертификации услуг БелГИСС Татьяна Смирнова рассказала, что эксперты-аудиторы органа по сертификации также подтверждают свою компетентность в Национальной системе аккредитации каждые три года, постоянно повышают свой уровень.

Татьяна Смирнова отметила, что владельцы отелей, выбравшие добровольную сертификацию и официальное подтверждение своей «звездности», сделали ставку на стабильное обеспечение качества предоставляемых услуг и постоянное его улучшение, добросовестную конкуренцию, ответственное отношение к своим клиентам.

В целом менеджеры отечественных отелей знают свою целевую аудиторию и стараются учитывать ее пожелания и потребности.

Онлайн-ресурс на сайте Государственной системы каталогизации продукции функционирует с мая этого года.

На нем аккумулируется информация об отелях республики, прошедших добровольную сертификацию и классификацию и тем самым официально подтвердивших свою категорию. В настоящее время здесь представлены общие сведения (категория, адрес, номер сертификата) о 55 отелях.

Наличие такого ресурса, по мнению заместителя начальника службы приема, размещения и продаж отеля «Минск» Артема Шклянко, как минимум, дает гостю гарантии, что при бронировании номера в отеле категории, например, «четыре звезды» он получит услуги, соответствующие этому статусу.