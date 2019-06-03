Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, уголовное дело возбуждено на основании материалов УБЭП ГУВД Мингорисполкома. По данным следствия, 13 февраля текущего года мужчина, находясь на рабочем месте, получил от руководителя другого столичного предприятия в качестве взятки более 20 тысяч долларов за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию.

Кроме того, в декабре 2018 года обвиняемый путем вымогательства получил от директора частного предприятия в качестве взятки более восьми тысяч рублей.

Получение незаконного вознаграждения в обоих случаях осуществлялось при пособничестве начальника службы безопасности и охраны общества.

Следователями в ходе расследования уголовного дела допрошены свидетели. Проведены обыски по месту жительства и месту регистрации обвиняемых, изъята и изучена документация завода. Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 85 тысяч рублей. К материалам уголовного дела приобщены результаты экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ.

Действия бывшего гендиректора квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Начальнику службы безопасности и охраны общества предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16, ч. 3 ст. 430 (пособничество в получении взятки, в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.