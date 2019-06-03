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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ВЕЧЕРАМ В МИНСКЕ БУДУТ ОГРАНИЧИВАТЬ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО ПРОСПЕКТУ МАШЕРОВА ИЗ-ЗА РЕПЕТИЦИЙ ПАРАДА
14:52 03.06.2019

В Минске будет ограничено движение всех видов транспорта по просп. Машерова от ул. Даумана до просп. Победителей 3, 6, 10, 13, 17, 20 июня с 21.00 до 23.00 в связи с проведением тренировок сводной роты почетного караула к параду войск Минского гарнизона 3 июля 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в связи с этим будут внесены изменения в трассы движения следующих автобусных маршрутов:

№№29, 44, 136 в прямом направлении по просп. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам, с выполнением остановочных пунктов «Нововиленская», «Выставочный комплекс», в обратном направлении по просп. Победителей, ул. Немига, ул. М. Богдановича, просп. Машерова, с выполнением остановочных пунктов «Гостиница «Юбилейная», и «ст.м. Немига»);

№1002-ТК, №1412-ТК со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях.
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