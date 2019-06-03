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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС НАЧАЛИСЬ ГИДРОИСПЫТАНИЯ
14:25 03.06.2019

На первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») начинается процесс подготовки систем и оборудования к началу проведения гидравлических испытаний 1 и 2 контуров на прочность и плотность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Инжиниринговом дивизионе Госкорпорации «Росатом», специалисты приступили к заполнению химически обессоленной водой первого контура реакторной установки (РУ).

«Началу выполнения работ по программе заполнения первого контура РУ химически обессоленной водой предшествовал значительный объем работ по монтажу технологических систем и оборудования, в том числе и сборка реактора. Результаты нашей работы со всем комплектом исполнительной документации предоставлены Заказчику и Госатомнадзору Республики Беларусь. В ближайшие дни планируется опробование главных циркуляционных насосов, заполнение химически обессоленной водой парогенераторов со стороны второго контура и выход на этап гидравлических испытаний первого и второго контуров. Испытания планируется начать в первой декаде июня», - пояснил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.
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