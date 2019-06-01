ЭКОНОМИКА РБ

БИЗНЕС-ВСТРЕЧА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ 4 ИЮНЯ НА ПЛОЩАДКЕ ОАО «КАМВОЛЬ»

13:53 03.06.2019 Бизнес-встреча с участием предприятий швейной отрасли Беларуси пройдет 4 июня на площадке ОАО «Камволь» (ул.Маяковского,176. Начало в 12.00). Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в рамках мероприятия состоится презентация нового ассортимента тканей ОАО «Камволь». Для предприятий швейной отрасли будет предоставлена возможность продемонстрировать образцы импортируемых тканей из текущих и перспективных коллекций для рассмотрения возможностей производства их аналогов в Республике Беларусь. Планируется, что данное мероприятие пройдет под председательством заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко.