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ЭКОНОМИКА РБ
БИЗНЕС-ВСТРЕЧА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ 4 ИЮНЯ НА ПЛОЩАДКЕ ОАО «КАМВОЛЬ»
13:53 03.06.2019
Бизнес-встреча с участием предприятий швейной отрасли Беларуси пройдет 4 июня на площадке ОАО «Камволь» (ул.Маяковского,176. Начало в 12.00).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в рамках мероприятия состоится презентация нового ассортимента тканей ОАО «Камволь».
Для предприятий швейной отрасли будет предоставлена возможность продемонстрировать образцы импортируемых тканей из текущих и перспективных коллекций для рассмотрения возможностей производства их аналогов в Республике Беларусь.
Планируется, что данное мероприятие пройдет под председательством заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко.
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