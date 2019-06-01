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ЭКОНОМИКА РБ
В 1,6 РАЗА УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
13:31 03.06.2019
В Могилевской области 2946 физических лиц в январе-апреле 2019 г. осуществляли предпринимательскую деятельность, не требующую регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество возросло на 1159 человек, или в 1,6 раза.
Поступления единого налога от данной категории плательщиков увеличились на 59,7%, или на 104,4 тыс. рублей в фактическом исчислении, и составили 279,4 тыс. рублей.
Самыми распространенными видами деятельности, которыми занимаются физические лица без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, являются: парикмахерские и косметические услуги, в том числе услуги по маникюру и педикюру, репетиторство, реализация гражданами продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады.
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