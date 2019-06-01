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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В ЧИЛИ
13:03 03.06.2019

ОАО «БЕЛАЗ» и его официальный дилер в Чили компания Belaz Latin America приняли участие в международной выставке EXPONOR 2019, которая прошла 27-30 мая в Антофагасте (Чили).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Белорусский автозавод презентовал карьерный самосвал БЕЛАЗ-75581 грузоподъемностью 90 тонн.

Этот карьерный самосвал имеет полное право быть наиболее востребованным в южной части латиноамериканского континента, как отвечающий всем запросам потребителей по техническим характеристикам, требованиям безопасности.

Во время работы форума были проведены многочисленные консультации и переговоры с представителями деловых кругов Чили и этого региона Южной Америки.

На фирменном стенде белорусского производителя были представлены масштабные модели карьерных самосвалов, баннеры с рекламой новой техники, презентационные плакаты.
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