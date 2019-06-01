|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В ЧИЛИ
13:03 03.06.2019
ОАО «БЕЛАЗ» и его официальный дилер в Чили компания Belaz Latin America приняли участие в международной выставке EXPONOR 2019, которая прошла 27-30 мая в Антофагасте (Чили).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Белорусский автозавод презентовал карьерный самосвал БЕЛАЗ-75581 грузоподъемностью 90 тонн.
Этот карьерный самосвал имеет полное право быть наиболее востребованным в южной части латиноамериканского континента, как отвечающий всем запросам потребителей по техническим характеристикам, требованиям безопасности.
Во время работы форума были проведены многочисленные консультации и переговоры с представителями деловых кругов Чили и этого региона Южной Америки.
На фирменном стенде белорусского производителя были представлены масштабные модели карьерных самосвалов, баннеры с рекламой новой техники, презентационные плакаты.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2019
Курсы в банках
на 03.06.2019
Конвертация в банках
на 03.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте