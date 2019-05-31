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ЭКОНОМИКА РБ


СУММА ЭКСПОРТА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ С 2006 ПО 2018 ГОД ВЫРОСЛА В 2,7 РАЗА
12:00 03.06.2019

Сумма экспорта лесопромышленного комплекса Беларуси с 2006 по 2018 год выросла в 2,7 раза - с 821 млн. долларов США до 2183,2 млн. долларов. Такие цифры озвучил заместитель премьер-министра Владимир Дворник 31 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания.

По его словам, доля в экспорте за этот период увеличилась в 1,4 раза - с 3,7% до 6,5%. При этом сложилось устойчивое положительное внешнеэкономическое сальдо с ростом в 3,7 раза — с 317 млн. долларов США до 1183,6 млн. долларов.

Основу экспорта деревообрабатывающих предприятий составляют древесные плиты, фанера, мебель, бумага, картон. Но уже в ближайшее время структура экспорта существенно поменяется. На первое место по объемам выйдет сульфатная беленая целлюлоза, а в последующем существенный вклад в экспортную составляющую внесет и картон.

Развитие рынка лесозаготовительных услуг, дорожной сети в лесном фонде, обновление лесозаготовительного парка Минлесхоза позволяет обеспечить возрастающие потребности в древесине отечественных деревообрабатывающих предприятий. Модернизированные и вновь созданные предприятия лесопромышленного комплекса производят качественную продукцию, глубина переработки которой достигла 92%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, заместитель премьер-министра позитивно оценил законодательные условия, созданные в стране для динамичного развития отрасли. В лесном законодательстве значительно упрощены правовые и технологические требования к лесопользованию, проведению лесохозяйственных мероприятий, определены приоритеты ведения лесного хозяйства, повышения его эффективности, пояснил он.

В качестве основных направлений развития лесного хозяйства вице-премьер назвал формирование высокопродуктивных и устойчивых лесов, сохранение и эффективное сбалансированное использование лесных ресурсов их биологического и ландшафтного разнообразия с учетом климатических изменений и интересов «зеленой» экономики.

Он отметил, что основные усилия в отрасли сегодня концентрируются на повышении эффективности использования лесных ресурсов, модернизации технологических процессов и технических средств, применяемых в лесном производстве, активном внедрении цифровых технологий, расширении направлений и объектов экологического туризма.
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