ЭКОНОМИКА РБ

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ НАН БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ VII МИНСКОМ ОТКРЫТОМ РОБОТУРНИРЕ

11:25 03.06.2019 Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси принял участие в Международном VII Минском открытом роботурнире, который прошел с 31 мая по 2 июня в Национальном выставочном центре БелЭкспо. Мероприятие было организовано Ассоциацией по содействию развитию в области точных наук и высоких технологий «Образование для будущего». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в ходе выставки образовательных технологий были представлены разработки сотрудников лаборатории робототехнических проблем ГНУ «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси». Заместитель председателя Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Станислав Юрецкий выступил с лекцией на тему «Основные направления работы Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси с учащимися и студентами».