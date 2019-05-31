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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МОНИТОРИНГУ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ТОВАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО ОЦЕНИЛО ПОЛОЖИТЕЛЬНО – ГТК
10:50 03.06.2019

Бизнес-сообщество положительно оценило эксперимент по мониторингу транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб. Это было отмечено на состоявшемся 31 мая в Государственном таможенном комитете заседании общественно-консультативного совета, на котором рассматривался вопрос проведения пилотного проекта по применению системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных устройств.

Председатель ГТК Юрий Сенько обозначил, что технологии, применяемые при таможенном администрировании, стремительно трансформируются, все больше переходя в электронный и цифровой формат: таможенная служба активно внедряет современные практики, позволяющие сделать процессы пересечения границы и таможенной очистки грузов менее обременительными с точки зрения временных и материальных ресурсов для добросовестного бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС с в ГТК, один из таких подходов – переход к созданию системы мониторинга транзита, конечной целью которого является формирование единой системы отслеживания транзита на территории Евразийского экономического союза. В настоящее время завершается второй этап внутриреспубликанского пилотного проекта системы отслеживания международных транзитных перевозок товаров с использованием новигационных пломб.

Проведение первого этапа показало положительные результаты – такая система позволяет в онлайн-режиме осуществлять информационное взаимодействие между системой национального оператора и информационной системой таможенных органов, способствует безопасной транспортировке транзитных товаров от отправителя к получателю, а также обеспечению перемещения грузов без вскрытия на протяжении всего маршрута следования.

На заседании также рассмотрены вопросы автомобильного контроля таможенными органами Беларуси, определения происхождения ввозимых на территорию ЕАЭС товаров.

Представители бизнеса отметили результативность проводимых таможенными органами экспериментов, обозначили эффективность участия в них бизнес-сообщества, а также целесообразность их введения в постоянную эксплуатацию.

Общественно-консультативный совет, как основная форма взаимодействия таможенных органов с представителями бизнес-сообщества, создан при Государственном таможенном комитете в целях объективного рассмотрения и обсуждения проектов нормативных правовых актов, инициируемых экспериментов в таможенной сфере, а также обсуждения проблемных вопросов, возникающих у юридических и физических лиц в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Сегодня в состав общественно-консультативного совета при ГТК входит 42 представителя.
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