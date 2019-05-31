ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛИ 8,4 МЛРД РУБЛЕЙ, РАСХОДЫ - 6,2 МЛРД РУБЛЕЙ
10:18 03.06.2019

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2019 года сложились в сумме 18,4 млрд. рублей, или 35,6% уточненного годового плана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы республиканского бюджета составили 8,4 млрд. рублей, или 35,2% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 4,1 млрд. рублей, или 35,5% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,4 млрд. рублей, или 37,2%. Акцизы поступили в сумме 0,8 млрд. рублей, или 33,8%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,6 млрд. рублей, или 35,7%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 5,0 млрд. рублей, или 33,5% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 21,4 млн. рублей, или 51,0%, Фонд гражданской авиации – 21,8 млн. рублей, или 83,8%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,3 млн. рублей, или 75,0%.

На 1 мая 2019 года задолженность по налогам и сборам составила 143,0 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2019 года составили 15,2 млрд. рублей, или 30,4% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 6,2 млрд. рублей, или 27,9%.

На общегосударственную деятельность направлено 2,5 млрд. рублей (25,9%), на финансирование национальной экономики – 1,6 млрд. рублей (31,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 4,9 млрд. рублей (30,1%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 4,9 млрд. рублей (33,4%), Фонда универсального обслуживания 1,6 млн. рублей (3,8%), Фонда гражданской авиации – 11,8 млн. рублей (45,4%), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации – 0,1 млн. рублей (25,0%).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2019 года сложился в сумме 3,2 млрд. рублей.

Профицит республиканского бюджета сформирован в размере 2,2 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд. рублей, Фонда универсального обслуживания – 19,8 млн. рублей, Фонда гражданской авиации – 10,0 млн. рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2019
валюта курс
EUR 2.3384
USD 2.0989
RUB 3.2073
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2019
валюта курс +/-
EUR 3.2073 -0.0172
USD 2.0989 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3400 2.3470
USD 2.0960 2.1020
RUB 3.1920 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 03.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1140 1.1200
EUR/RUB 73.0000 73.6000
USD/RUB 65.4000 65.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте