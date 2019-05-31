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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОВЫСИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО
09:22 03.06.2019

В Беларуси с 2 июня на 1 копейку повысились цены на топливо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,58 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,69 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,90 рубля, ДТ – 1,69 рубля.

«В мае 2019 года отмечалась высокая волатильность нефтяного рынка (значения котировок 1 барреля нефти марки Brent изменялись от 75 до 62 долларов США). При снижении цены в последние дни мая средняя котировка нефти марки Brent за месяц составила, по предварительным оценкам, около 71 доллара США за баррель. Цена российской нефти, поставляемой в мае на белорусские НПЗ, выросла на 17% к январю текущего года при росте розничных цен на моторное топливо в среднем на 9,1%. С учетом проведенного мониторинга основных ценообразующих факторов и в соответствии с принятой концерном ценовой политикой розничные цены на АЗС со 2 июня 2019 г. увеличиваются на 1 копейку», - пояснили в концерне.

Мониторинг ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов в июне будет продолжен и с учетом ее развития будут приниматься решения о дальнейшем изменении цен на нефтепродукты на внутреннем рынке республики.

«При сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики», - отметили в «Белнефтехиме»..
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