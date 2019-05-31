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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНДИРЕКТОРОМ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» НАЗНАЧЕН АЛЕКСЕЙ КУШНАРЕНКО
09:18 03.06.2019
Приказом министра энергетики с 4 июня 2019 г. генеральным директором государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» назначен Алексей Кушнаренко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, А. Кушнаренко родился 8 августа 1975 г. в Полоцке Витебской области.
Окончил в 1997 г. Полоцкий государственный университет по специальности «теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна», в 2007 г. – Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности «экономика и управление на предприятии промышленности».
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