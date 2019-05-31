Приказом министра энергетики с 4 июня 2019 г. генеральным директором государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» назначен Алексей Кушнаренко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, А. Кушнаренко родился 8 августа 1975 г. в Полоцке Витебской области.

Окончил в 1997 г. Полоцкий государственный университет по специальности «теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна», в 2007 г. – Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности «экономика и управление на предприятии промышленности».