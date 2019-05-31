ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ФИЛИППИНЫ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВЫРОС ПОЧТИ НА 15%

18:49 31.05.2019 Экспорт товаров из Беларуси в Филиппины в январе - апрель 2019 года составил 2,6 млн долларов США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Индонезии, темп роста составил 114,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.