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ЭКОНОМИКА РБ


ПАССАЖИРООБОРОТ ТРАСПОРТА СТОЛИЦЫ ВЫРОС В 2018 ГОДУ НА 9,2%
18:01 31.05.2019

В Минске в 2018 году всеми видами пассажирского транспорта (включая таксомоторный) перевезено 782,1 млн человек, или 104,2% к уровню 2017 года, пассажирооборот составил 10470 млн пассажиро-километров и возрос на 9,2%. Ежедневно пассажирским транспортом перевозится более 2,1 млн человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, в общем объеме перевозок пассажиров более половины (59,8%) пассажиров перевезено городским электрическим транспортом и метрополитеном, на автобусный транспорт приходилось 38,7% пассажиров.

В общем объеме пассажирооборота наибольший удельный вес занимает воздушный (44,2%) и городской электрический транспорт и метрополитен (30,3%).

Автобусами в 2018 году перевезено 303 млн человек, или 108,4% к уровню 2017 года. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 94,5%, пригородных – 5,2%, междугородных – 0,1%, международных – 0,2%. Ежедневно автобусами перевозится более 830 тыс. человек.

Трамваями в 2018 году перевезено 29,8 млн человек (102,1% к уровню 2017 года), или 6,3% от общего объема перевозок городским электрическим транспортом и метрополитеном, троллейбусами – 154,7 млн человек (102,6% и 33,1% соответственно). Ежедневно услугами трамвайного транспорта пользовались более 81 тыс. пассажиров, троллейбусного транспорта – почти 424 тыс. пассажиров.

Метрополитеном перевезено 283,4 млн человек (99,7% к уровню 2017 года), или 60,6% от общего объема перевозок городским электрическим транспортом и метрополитеном. Ежедневно услугами метрополитена пользовались более 776 тыс. пассажиров.

В 2018 году услугами воздушного транспорта воспользовались 3,4 млн человек, что на 12,7% больше, чем в 2017 году.
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